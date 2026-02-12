Kirin Holdings Aktie

Kirin Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 787994 / ISIN: US4973503067

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: Kirin präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kirin lädt am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,413 USD gegenüber -0,170 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,22 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,19 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,20 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,470 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 15,55 Milliarden USD, gegenüber 15,44 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Kirin Holdings Co Ltd (spons. ADRs) 16,57 1,35% Kirin Holdings Co Ltd (spons. ADRs)

