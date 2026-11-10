Ausblick: Kirin präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kirin wird am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,271 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Kirin mit einem Umsatz von insgesamt 4,04 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,91 Prozent verringert.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,36 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,22 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 15,90 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 16,27 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net