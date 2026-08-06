Ausblick: Kirin stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kirin äußert sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 77,15 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 35,18 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Kirin 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 618,10 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kirin 590,46 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 220,92 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 182,13 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.505,18 Milliarden JPY, gegenüber 2.433,36 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at