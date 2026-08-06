Kirin Holdings Aktie

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WKN: 787994 / ISIN: US4973503067

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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: Kirin stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kirin wird sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,479 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Kirin 0,240 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kirin in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,72 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,85 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,38 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,22 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,57 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 16,27 Milliarden USD im Vorjahr.

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