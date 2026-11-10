Ausblick: Kirin stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kirin öffnet am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 43,06 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kirin ein EPS von 61,72 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Kirin nach den Prognosen von 4 Analysten 643,13 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 619,81 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 216,01 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 182,13 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.524,53 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 2.433,36 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net