Ausblick: Kirin verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kirin wird am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,239 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Kirin 0,200 USD je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,63 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 1,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,58 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,36 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,22 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,81 Milliarden USD, gegenüber 16,27 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at