Ausblick: Kirloskar Pneumatic gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kirloskar Pneumatic wird am 23.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 7,72 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 36,16 Prozent erhöht. Damals waren 5,67 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 26,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,32 Milliarden INR gegenüber 3,43 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 36,84 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 32,58 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 18,14 Milliarden INR, gegenüber 16,40 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at