Kirloskar Pneumatic Aktie
WKN DE: A42KJE / ISIN: INE811A01038
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Kirloskar Pneumatic informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Kirloskar Pneumatic lädt am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass Kirloskar Pneumatic im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,50 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,38 INR je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,25 Milliarden INR – ein Plus von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kirloskar Pneumatic 3,86 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 22,72 INR, gegenüber 19,73 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 20,76 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,83 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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