Kirloskar Pneumatic Aktie
WKN DE: A3DUM9 / ISIN: INE811A01020
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20.07.2026 07:01:06
Ausblick: Kirloskar Pneumatic mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Kirloskar Pneumatic veröffentlicht am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 4,79 INR. Im Vorjahresquartal waren 3,89 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 17,09 Prozent auf 3,30 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,82 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 46,05 INR im Vergleich zu 39,45 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 21,05 Milliarden INR, gegenüber 17,83 Milliarden INR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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