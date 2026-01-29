Kissei Pharmaceutical Aktie
WKN: 881370 / ISIN: JP3240600001
|
29.01.2026 07:01:06
Ausblick: Kissei Pharmaceutical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kissei Pharmaceutical wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -38,497 JPY. Im Vorjahresquartal waren 82,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 8,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 25,07 Milliarden JPY gegenüber 23,20 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 300,34 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 274,21 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 93,00 Milliarden JPY, gegenüber 88,33 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kissei Pharmaceutical Co LtdShs
|
29.01.26
|Ausblick: Kissei Pharmaceutical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Kissei Pharmaceutical informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Kissei Pharmaceutical informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Kissei Pharmaceutical präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Kissei Pharmaceutical Co LtdShs
Aktien in diesem Artikel
|Kissei Pharmaceutical Co LtdShs
|4 600,00
|0,88%