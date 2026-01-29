Ausblick: Kissei Pharmaceutical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kissei Pharmaceutical wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -38,497 JPY. Im Vorjahresquartal waren 82,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 8,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 25,07 Milliarden JPY gegenüber 23,20 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 300,34 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 274,21 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 93,00 Milliarden JPY, gegenüber 88,33 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at