Ausblick: Kissei Pharmaceutical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kissei Pharmaceutical wird am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 64,09 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 40,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 107,88 JPY erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 22,24 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,19 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 280,87 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 331,54 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 92,30 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 97,41 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at