Kissei Pharmaceutical Aktie
WKN: 881370 / ISIN: JP3240600001
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Kissei Pharmaceutical veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Kissei Pharmaceutical wird am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 81,93 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kissei Pharmaceutical noch ein Gewinn pro Aktie von 72,81 JPY in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kissei Pharmaceutical in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 23,75 Milliarden JPY im Vergleich zu 22,66 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 312,84 JPY je Aktie, gegenüber 274,21 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 96,46 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 88,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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