Kite Realty Group Trust Aktie
WKN DE: A1187P / ISIN: US49803T3005
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: Kite Realty Group Trust gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kite Realty Group Trust wird am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,088 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 204,5 Millionen USD gegenüber 217,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 5,92 Prozent.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,607 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 842,2 Millionen USD, gegenüber 847,9 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Kite Realty Group Trust
