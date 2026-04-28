Ausblick: Kite Realty Group Trust präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kite Realty Group Trust lädt am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Kite Realty Group Trust nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 198,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 11,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 224,0 Millionen USD umgesetzt worden.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,325 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 809,0 Millionen USD, gegenüber 853,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at