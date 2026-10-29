Kite Realty Group Trust Aktie
WKN DE: A1187P / ISIN: US49803T3005
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Kite Realty Group Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Kite Realty Group Trust wird am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,075 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Kite Realty Group Trust -0,070 USD je Aktie verloren.
8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 195,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 5,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 207,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,913 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 787,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 853,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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