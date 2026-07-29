Ausblick: Kite Realty Group Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kite Realty Group Trust stellt am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,109 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kite Realty Group Trust in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,33 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 197,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 215,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,399 USD, gegenüber 1,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 796,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 853,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at