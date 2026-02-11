Kitron ASA Aktie

Kitron ASA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911463 / ISIN: NO0003079709

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Kitron ASA (New gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Kitron ASA (New stellt am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,073 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kitron ASA (New noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 NOK in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 219,5 Millionen EUR für Kitron ASA (New, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,89 Milliarden NOK erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,205 EUR je Aktie, gegenüber 1,63 NOK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 724,5 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 7,53 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Kitron ASA (New)Shs 7,74 5,45% Kitron ASA (New)Shs

