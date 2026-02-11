Kitron ASA Aktie
WKN: 911463 / ISIN: NO0003079709
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Kitron ASA (New gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Kitron ASA (New stellt am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,073 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kitron ASA (New noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 NOK in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 219,5 Millionen EUR für Kitron ASA (New, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,89 Milliarden NOK erzielt wurde.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,205 EUR je Aktie, gegenüber 1,63 NOK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 724,5 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 7,53 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kitron ASA (New)Shs
|
11.02.26
|Ausblick: Kitron ASA (New gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Kitron ASA (New verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Kitron ASA (New stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Kitron ASA (New)Shs
Aktien in diesem Artikel
|Kitron ASA (New)Shs
|7,74
|5,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX im Plus -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.