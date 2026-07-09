Kitron ASA Aktie
WKN: 911463 / ISIN: NO0003079709
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09.07.2026 07:01:06
Ausblick: Kitron ASA (New präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Kitron ASA (New wird am 10.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,092 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,580 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 283,1 Millionen EUR, was einem Umsatz von 2,01 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,374 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,58 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 1,11 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 8,65 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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