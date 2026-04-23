Ausblick: Kitron ASA (New stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kitron ASA (New wird am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,080 EUR je Aktie gegenüber 0,470 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 261,4 Millionen EUR für Kitron ASA (New, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,92 Milliarden NOK erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,361 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,58 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,06 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,65 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at