Kitron ASA Aktie

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WKN: 911463 / ISIN: NO0003079709

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Kitron ASA (New zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kitron ASA (New wird am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,080 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,590 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 263,2 Millionen EUR, was einem Umsatz von 1,98 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,381 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,58 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,14 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 8,65 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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