Ausblick: Kits Eyecare stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kits Eyecare lässt sich am 04.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kits Eyecare die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,036 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,090 CAD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 53,9 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 20,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 44,8 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,136 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,100 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 202,2 Millionen CAD aus, im Gegensatz zu 159,3 Millionen CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at