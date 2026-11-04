Ausblick: Kits Eyecare stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kits Eyecare wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,044 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Kits Eyecare 0,060 CAD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Kits Eyecare nach den Prognosen von 7 Analysten 63,4 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 21,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 52,4 Millionen CAD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,176 CAD, während im vorherigen Jahr noch 0,100 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 244,6 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 202,5 Millionen CAD waren.

Redaktion Finanzen.net