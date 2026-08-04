Ausblick: Kits Eyecare stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kits Eyecare wird am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,034 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 17,43 Prozent auf 58,2 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,214 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 0,100 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 244,3 Millionen CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 202,5 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at