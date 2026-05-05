Kits Eyecare Aktie

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WKN DE: A2QSNP / ISIN: CA49804N1042

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Kits Eyecare verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kits Eyecare präsentiert am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,052 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kits Eyecare ein EPS von 0,050 CAD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 58,4 Millionen CAD – ein Plus von 25,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kits Eyecare 46,6 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,263 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,100 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 249,3 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 202,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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