Kiwoom Securities Aktie
WKN: A0DQBR / ISIN: KR7039490008
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Kiwoom Securities informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Kiwoom Securities gibt am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst schätzt, dass Kiwoom Securities für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 15276,58 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 8906,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 11,65 Prozent auf 769,20 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 870,66 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 55421,59 KRW je Aktie aus. Im Vorjahr waren 44379,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2.932,75 Milliarden KRW, gegenüber 3.389,44 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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