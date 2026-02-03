Ausblick: Kiwoom Securities stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kiwoom Securities stellt am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 10362,48 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5935,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 615,00 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 625,05 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 45035,52 KRW, gegenüber 31269,00 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 2.376,58 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2.955,83 Milliarden KRW generiert wurden.

Redaktion finanzen.at