Ausblick: Kjell Group Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Kjell Group Registered wird am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,070 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,580 SEK je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 523,0 Millionen SEK – das wäre ein Abschlag von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 561,3 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,435 SEK, gegenüber -6,510 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 2,43 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 2,38 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at