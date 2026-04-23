Kjell Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C3AL / ISIN: SE0016797591
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23.04.2026 07:01:06
Ausblick: Kjell Group Registered präsentiert Quartalsergebnisse
Kjell Group Registered wird am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,070 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,580 SEK je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 523,0 Millionen SEK – das wäre ein Abschlag von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 561,3 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,435 SEK, gegenüber -6,510 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 2,43 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 2,38 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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