Kjell Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A41YZV / ISIN: SE0028354936
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Kjell Group Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Kjell Group Registered öffnet am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,110 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kjell Group Registered -5,060 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 6,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 632,0 Millionen SEK gegenüber 590,9 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 0,270 SEK je Aktie, gegenüber -6,510 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 2,46 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 2,38 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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