Kjell Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C3AL / ISIN: SE0016797591
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: Kjell Group Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Kjell Group Registered wird am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,091 SEK gegenüber 0,400 SEK im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 6,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 720,0 Millionen SEK gegenüber 773,4 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,117 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,500 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,40 Milliarden SEK, gegenüber 2,58 Milliarden SEK im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kjell Group AB Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Kjell Group Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Kjell Group Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: Kjell Group Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Kjell Group AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Kjell Group AB Registered Shs
|0,89
|-8,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.