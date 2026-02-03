KK Aozora Ginko Shs Aktie
WKN DE: A0LCLC / ISIN: JP3711200000
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: KK Aozora Ginko gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
KK Aozora Ginko stellt am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 40,65 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 30,30 JPY je Aktie vermeldet.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 57,74 Prozent auf 23,05 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 54,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 171,54 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 154,26 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 94,22 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 223,36 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KK Aozora Ginko Shs
|
07:01
|Ausblick: KK Aozora Ginko gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: KK Aozora Ginko präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu KK Aozora Ginko Shs
Aktien in diesem Artikel
|KK Aozora Ginko Shs
|13,60
|0,74%