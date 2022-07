Ausblick: KK Aozora Ginko informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

KK Aozora Ginko wird am 01.08.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 72,80 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte KK Aozora Ginko noch 99,02 JPY je Aktie eingenommen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 25,10 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 10,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,70 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 303,46 JPY im Vergleich zu 299,81 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 109,99 Milliarden JPY, gegenüber 134,74 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at