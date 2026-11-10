KK Aozora Ginko Shs Aktie
WKN DE: A0LCLC / ISIN: JP3711200000
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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: KK Aozora Ginko informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
KK Aozora Ginko wird sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 47,78 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 9,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 52,66 JPY erwirtschaftet wurden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll KK Aozora Ginko in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 53,45 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 27,87 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 59,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 205,34 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 185,75 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 108,85 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 232,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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