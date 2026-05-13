Ausblick: KK Aozora Ginko vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

KK Aozora Ginko wird am 14.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 12,26 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 59,92 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 30,59 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll KK Aozora Ginko mit einem Umsatz von insgesamt 23,18 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 58,44 Prozent verringert.

6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 167,54 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 154,26 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 91,16 Milliarden JPY, gegenüber 223,36 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at