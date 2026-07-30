Ausblick: KK Aozora Ginko veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

KK Aozora Ginko wird am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 46,81 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei KK Aozora Ginko noch ein Gewinn pro Aktie von 45,71 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 24,79 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 54,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte KK Aozora Ginko einen Umsatz von 53,91 Milliarden JPY eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 196,38 JPY aus. Im Vorjahr waren 185,75 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 105,78 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 232,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at