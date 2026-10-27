Ausblick: KKR Real Estate Finance Trust gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KKR Real Estate Finance Trust wird am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,305 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

KKR Real Estate Finance Trust soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 83,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,283 USD aus. Im Vorjahr waren -1,050 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 87,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 458,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at