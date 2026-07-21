Ausblick: KKR Real Estate Finance Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KKR Real Estate Finance Trust wird am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,561 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,85 Prozent verringert. Damals waren -0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

KKR Real Estate Finance Trust soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 78,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,602 USD je Aktie, gegenüber -1,050 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 105,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 458,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at