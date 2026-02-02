KKR Real Estate Finance Trust Aktie

WKN DE: A2DQ76 / ISIN: US48251K1007

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: KKR Real Estate Finance Trust präsentiert Quartalsergebnisse

KKR Real Estate Finance Trust wird am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,142 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 32,38 Prozent verringert. Damals waren 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 29,9 Millionen USD – ein Minus von 76,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KKR Real Estate Finance Trust 128,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,317 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 127,0 Millionen USD, gegenüber 592,6 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu KKR Real Estate Finance Trust Inc Registered Shs

Analysen zu KKR Real Estate Finance Trust Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

KKR Real Estate Finance Trust Inc Registered Shs 6,80 -2,16%

