Ausblick: KKR stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KKR wird am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,14 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 38,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,82 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,93 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 3,28 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 7,91 Milliarden USD, gegenüber 22,95 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at