KKR Aktie

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WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: KKR zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KKR äußert sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,43 USD je Aktie gegenüber 0,500 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,95 Milliarden USD – ein Minus von 47,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KKR 5,65 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,08 USD im Vergleich zu 2,34 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 11,83 Milliarden USD, gegenüber 20,58 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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