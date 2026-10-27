KLA Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|
27.10.2026 07:01:06
Ausblick: KLA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
KLA veröffentlicht am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
23 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,850 USD je Aktie erzielt worden.
20 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 25,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,21 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,04 Milliarden USD aus.
Der Ausblick von 25 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,52 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,66 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 23 Analysten auf durchschnittlich 18,18 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 13,57 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KLA
|
07:01
|Ausblick: KLA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
21.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KLA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
20.10.26
|Pluszeichen in New York: Am Dienstagnachmittag Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
20.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: mittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
14.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KLA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu KLA
Aktien in diesem Artikel
|KLA
|131,68
|-1,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: Börsen in Fernost uneinheitlich
Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.