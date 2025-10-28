Ausblick: KLA-Tencor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KLA-Tencor wird am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 8,63 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte KLA-Tencor 7,01 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten ein Plus von 11,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,17 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 35,24 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 30,37 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 12,91 Milliarden USD, gegenüber 12,15 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at