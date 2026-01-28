Ausblick: KLA-Tencor veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

KLA-Tencor stellt am 29.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

24 Analysten schätzen im Schnitt, dass KLA-Tencor im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,79 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 6,16 USD je Aktie gewesen.

21 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,08 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei KLA-Tencor für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,25 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 36,08 USD, während im vorherigen Jahr noch 30,37 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,16 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,15 Milliarden USD waren.

