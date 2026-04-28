Ausblick: KLA-Tencor veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

KLA-Tencor wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

24 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,17 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,16 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll KLA-Tencor nach den Prognosen von 21 Analysten 3,37 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,06 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 36,65 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 30,37 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,42 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 12,15 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at