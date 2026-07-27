KLA Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
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27.07.2026 07:01:06
Ausblick: KLA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
KLA öffnet am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
22 Analysten schätzen im Schnitt, dass KLA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,910 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten ein Plus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,60 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,17 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,71 USD aus, während im Fiskalvorjahr 3,04 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 13,53 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 12,15 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
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