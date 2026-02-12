Ausblick: KlaraBo Sverige Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

KlaraBo Sverige Registered B wird am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,303 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 77,88 Prozent verringert. Damals waren 1,37 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 9,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 157,5 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei KlaraBo Sverige Registered B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 142,5 Millionen SEK aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,36 SEK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,44 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 567,2 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 630,4 Millionen SEK waren.

