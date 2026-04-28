KlaraBo Sverige AB Registered b Aktie
WKN DE: A3C8NC / ISIN: SE0010832287
|
28.04.2026 07:01:06
Ausblick: KlaraBo Sverige Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
KlaraBo Sverige Registered B stellt am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,183 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,49 SEK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 14,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 149,3 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 175,1 Millionen SEK umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,02 SEK, gegenüber 2,68 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 597,3 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 720,4 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KlaraBo Sverige AB Registered Shs -B-
|
07:01
|Ausblick: KlaraBo Sverige Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: KlaraBo Sverige Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
12.02.26
|Ausblick: KlaraBo Sverige Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: KlaraBo Sverige Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu KlaraBo Sverige AB Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|KlaraBo Sverige AB Registered Shs -B-
|14,58
|-0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.