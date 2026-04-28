Ausblick: KlaraBo Sverige Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KlaraBo Sverige Registered B stellt am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,183 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,49 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 14,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 149,3 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 175,1 Millionen SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,02 SEK, gegenüber 2,68 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 597,3 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 720,4 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at