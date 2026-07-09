KlaraBo Sverige AB Registered b Aktie
WKN DE: A3C8NC / ISIN: SE0010832287
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09.07.2026 07:01:06
Ausblick: KlaraBo Sverige Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
KlaraBo Sverige Registered B wird am 10.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,260 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte KlaraBo Sverige Registered B 0,040 SEK je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 14,02 Prozent auf 155,2 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 180,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,01 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,68 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 598,5 Millionen SEK, gegenüber 720,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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