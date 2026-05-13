Ausblick: Klarna legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Klarna wird am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,184 USD. Das entspräche einem Gewinn von 31,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,270 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 34,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 944,1 Millionen USD gegenüber 701,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,041 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,790 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,43 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,51 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at