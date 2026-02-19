Ausblick: Klarna vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Klarna wird am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,021 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 37,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,07 Milliarden USD gegenüber 782,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,624 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,010 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,50 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,81 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at