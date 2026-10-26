Klaveness Combination Carriers AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PK8E / ISIN: NO0010833262
|
26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Klaveness Combination Carriers AS Registered legt Quartalsergebnis vor
Klaveness Combination Carriers AS Registered wird am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,396 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,02 NOK erwirtschaftet worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 60,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 651,0 Millionen NOK erzielt wurde.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,48 USD je Aktie, gegenüber 5,82 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 246,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,48 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Klaveness Combination Carriers AS Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Klaveness Combination Carriers AS Registered legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: Klaveness Combination Carriers AS Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.08.26
|Ausblick: Klaveness Combination Carriers AS Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.08.26
|Erste Schätzungen: Klaveness Combination Carriers AS Registered legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Klaveness Combination Carriers AS Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Klaveness Combination Carriers AS Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte derweil etwas zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.